ЛДПР предлагает запретить увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Депутаты от ЛДПР предложили запретить работодателям увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет. Соответствующий законопроект о поправке в Трудовой кодекс внесен в Госдуму.

В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, и других лиц, воспитывающих таких детей без матери. Депутаты хотят увеличить этот срок на два года, чтоб обеспечить получение детьми общего среднего образования. Эта обязанность возложена на родителей Семейным кодексом. А одинокая мать в случае увольнения едва ли сможет это достойно сделать, отмечают авторы инициативы.

Предложение остановиться на 16 годах обусловлено тем, что именно в этом возрасте обычно оканчивают 9 классов.

Правительство поддерживает законопроект, сообщил соавтор депутат Ярослав Нилов.