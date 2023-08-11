11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

ЛДПР предлагает запретить увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Депутаты от ЛДПР предложили запретить работодателям увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет. Соответствующий законопроект о поправке в Трудовой кодекс внесен в Госдуму.

В настоящий момент по инициативе работодателя нельзя расторгнуть трудовой договор с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, и других лиц, воспитывающих таких детей без матери. Депутаты хотят увеличить этот срок на два года, чтоб обеспечить получение детьми общего среднего образования. Эта обязанность возложена на родителей Семейным кодексом. А одинокая мать в случае увольнения едва ли сможет это достойно сделать, отмечают авторы инициативы.

Предложение остановиться на 16 годах обусловлено тем, что именно в этом возрасте обычно оканчивают 9 классов.

Правительство поддерживает законопроект, сообщил соавтор депутат Ярослав Нилов.

Теги: увольнение, мать, ребенок


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