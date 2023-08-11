В Белгородской области задержано руководство регионального мусорного оператора

В Белгородской области сотрудники местного управления ФСБ задержали руководство регионального фонда ЖКХ и Центра экологической безопасности Белгородской области (региональный оператор по обращению с ТКО), передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Группа должностных лиц может стать фигурантами дела о создании преступной схемы по получению особо крупных взяток от коммерческих структур.

Канал сообщает, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело и выбрана мере пресечения – заключение под стражу. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Между тем, новые уголовные дела, связанные с коммунальным хозяйством, могут быть связаны с задержанием уволенного вице-губернатора Константина Полежаева, который как раз занимался в Белгородской области ЖКХ. Говорят, что он активно сотрудничает со следствием. Экс-чиновнику вменяют взятку в особо крупном размере.

В начале июля об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Шебекино и Новая Таволжанка – наиболее страдающие от обстрелов с украинской территории населенные пункты. Значительная часть населения эвакуировалась.