Дугин: Арестович был готов присягнуть России как империи

Ключом к решению украинской проблемы является имперский статус России как суверенной цивилизации. Об этом говорит президент РФ Владимир Путин, но этот статус никак не закреплен, считает философ Александр Дугин.

"В значительной мере у украинцев сложился образ олигархической, суверенной, демократической, либеральной "ни вашим, не нашим" России, которая тоже идет на Запад, тоже стремится стать частью западного мира, только она хочет, как старший брат, вести за ручку в глобализацию. И они решили: извините, мы может сами туда ломануться", - описал Дугин недавнее прошлое на ютуб-канале Анатолия Кузичева.

Он рассказал, что в Москву в свое время приезжал Алексей Арестович, чтобы "заключить ландскнехтский договор с империей".

"Мы хохлы, мы обязательно кому-то должны служить, давайте вам, мы готовы служить империи, сказал он. Мы его провели к Суркову. А сейчас он говорит, что русские никакая не империя, потому что мы этот момент упустили", - добавил Дугин.

По его убеждению, трагедия украинцев в том, что они не могут могут построить свое государство и всякий раз, когда у них возникает исторический шанс, они его проваливают, "они не тем присягают, не тогда выражают лояльность, не так относятся к историческим возможностям". Даже получив огромные земли, которые Россия подарила в ХХ веке, они ничего не смогли построить. И свои проблемы они могут решить только в империи. В этом заинтересована и Россия, то есть этот интерес обоюдный, заключил философ.