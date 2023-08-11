11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Сбитый над Москвой дрон-камикадзе оказался украинским "Бобром" - СМИ

Украинский беспилотник был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы" и "потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы", заявили в Минобороны России. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дрон был уничтожен силами ПВО.

"Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Сети появились кадры пролёта БПЛА над подмосковным селом Павловская Слобода за несколько минут до крушения на Карамышевской набережной. Основная часть беспилотника обнаружена на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ №67. На территории больницы также обнаружены обломки сбитого БПЛА.

Mash уже сообщает о возможной модели сбитого беспилотника. Якобы, это был украинский дрон-камикадзе "Бобёр", дальность его полета составляет 600-1000 км, может нести кумулятивный заряд KZ-6.

Теги: дрон, беспилотник, бобер, минобороны


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Ранее 11.08.2023 11:30 Мск Собянин: ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной

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