11 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Экс-депутата челябинского ЗСО приговорили к 3 годам колонии за покушение на мошенничество

Копейский городской суд приговорил к 3 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество. Он взят под стражу в зале суда.

При этом его оправдали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве за отсутствием в его действиях состава преступлений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, за ним признано право на реабилитацию.

Напомним, в ноябре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом экс- Константина Толкачева. Сумма исковых требований была 4,2 млн руб.

В 2020 г. Константин Толкачев победил в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона в Калининском округе №12. Однако от "ЕР" в этом округе был выдвинут депутат Челябинской гордумы Владимир Бодров. Толкачев выдвигался в качестве самовыдвиженца, но получил отказ в регистрации.

Теги: мошенничество, приговор, Константин Толкачев,


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