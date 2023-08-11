11 Августа 2023
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Фото: Екатерина Кузьмина

В Екатеринбурге пройдет творческий вечер Господина Литвиновича

В екатеринбургском Доме кино 21 сентября пройдет поэтический вечер Господина Литвиновича. Программа "Чудеса" включает стихи Артура Ктеянца, Риты Дакоты, Мари Аншель, Марии Кабановой, Юлии Мамочевой и многих других.

Господин Литвинович (он же Сергей Пароходов) – один из самых известных чтецов в России, подобрал для вечера в Екатеринбурге стихи современных поэтов об обыкновенных и не очень чудесах, поджидающих рядом, когда их совсем не ждешь.

"Талант Сергея заключается именно в прочтении стихов – каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо – коснуться души слушателя", - говорят организаторы.

Теги: творческий вечер, господин литвинович


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