В Екатеринбурге пройдет творческий вечер Господина Литвиновича

В екатеринбургском Доме кино 21 сентября пройдет поэтический вечер Господина Литвиновича. Программа "Чудеса" включает стихи Артура Ктеянца, Риты Дакоты, Мари Аншель, Марии Кабановой, Юлии Мамочевой и многих других.

Господин Литвинович (он же Сергей Пароходов) – один из самых известных чтецов в России, подобрал для вечера в Екатеринбурге стихи современных поэтов об обыкновенных и не очень чудесах, поджидающих рядом, когда их совсем не ждешь.

"Талант Сергея заключается именно в прочтении стихов – каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо – коснуться души слушателя", - говорят организаторы.