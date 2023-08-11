11 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

Собянин: ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предотвращена попытка атаки беспилотника на столицу.

По его словам, в результате работы ПВО дрон был ликвидирован.

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет", - написал Собянин в телеграм-канале.

Ранее очевидцы заявили, что беспилотник взорвался в районе Карамышевской набережной. По данным словам, он летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Mash пишет, что фрагменты упавшего БПЛА нашли в парковой зоне 67-й горбольницы имени Л.А. Ворохобова. На место едут спасатели.

Теги: собянин, беспилотник, москва


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