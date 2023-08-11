Собянин: ПВО сбила беспилотник в районе Карамышевской набережной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предотвращена попытка атаки беспилотника на столицу.

По его словам, в результате работы ПВО дрон был ликвидирован.

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет", - написал Собянин в телеграм-канале.

Ранее очевидцы заявили, что беспилотник взорвался в районе Карамышевской набережной. По данным словам, он летел со стороны Истринского района Подмосковья.

Mash пишет, что фрагменты упавшего БПЛА нашли в парковой зоне 67-й горбольницы имени Л.А. Ворохобова. На место едут спасатели.