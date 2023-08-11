Сформирована избирательная комиссия для дистанционного голосования в сентябре

Центральная избирательная комиссия России сформировала террком для дистанционного электронного голосования. Эта комиссия будет проводить выборы для более чем 440 тыс. человек, которые уже подали заявки на дистанционное голосование. ДЭГ-выборы будут проводиться в 24 регионах, сама территориальная избирательная комиссия будет находиться в Москве. При этом к дистанционному голосованию в столице она не будет иметь отношения – в городе выборы будут проходить с помощью собственной системы электронного голосования.