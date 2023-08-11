В Нижневартовске мужчина зарезал ножом любовницу на глазах ребенка. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения

В Нижневартовске пожилой мужчина жестоко расправился с молодой женщиной. Кадры преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

Страшное видео опубликовали сегодня местные соцсети. На ролике мужчина с ножом нападает на женщину. От полученных травм жертва скончалась на месте. В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".

10 августа 2023 года около подъезда жилого дома № 7 по улице Чапаева между 53-летним жителем Нижневартовска и потерпевшей 1987 года рождения, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине множественные ранения в область жизненно-важных органов. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Местные СМИ сообщают, что 53-летний убийца женат, воспитывает сына. 36-летняя жертва была его любовницей и матерью его ребенка. По одной из версий конфликт произошел якобы из-за того, что женщина хотела рассказать об их связи жене.

Однако, со ссылкой на подругу погибшей окружной телеканал "Мегаполис" сообщает, что любовник преследовал женщину, вел себя неадекватно, поднимал на нее руку. Заявления в полицию не помогли. Ребенка погибшей любовник не признал, алиментов не платил, фамилию не дал и не помогал. К жене любовница якобы пришла для того, чтобы рассказать о неадекватности ее супруга.

Свидетельницей преступления стала несовершеннолетняя девушка, которая заходила в подъезд. Она рассказала отцу - бывшему десантнику о нападении. Он и задержал нападавшего.