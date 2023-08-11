Курс евро за полторы недели вырос на семь рублей

Курс евро на Московской бирже в пятницу, 11 августа, превысил 108 руб. – впервые с 24 марта 2022 года. 10 дней назад, 1 августа, стоимость европейской валюты на той же площадке составляла 101,18 руб.

Доллар торгуется вокруг отметки в 98 руб.

Аналитики полагают, что американская валюта в ближайшей перспективе может закрепиться в районе отметки в 100 руб., при этом может как продолжиться тренд на рост курса доллара, так и произойти снижение, поскольку валюта переоценена.