Заключительный этап опрессовок в Екатеринбурге выявил 12 повреждений

В Екатеринбурге подвели итоги четвертого и заключительного в этом году этапа централизованных гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок.

Напомним, испытания проходили с 7 по 11 августа с 23:00 до 6:00. Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды (это определено техническими и нормативными требованиями), давлением выше рабочего от насосных станций и без отключения горячего водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в итоге было выявлено 12 дефектов на магистральных и распределительных сетях. Ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

Напомним, что на третьем этапе опрессовок, который прошел в столице Урала в июле, было выявлено 16 повреждений на сетях.