В Челябинске осудили местных жителей за убийство инвалида

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве инвалида. Одного обвиняемого приговорили к 14,5 годам в колонии строгого режима, второго – признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью в апреле 2021 года в селе Шабурово 49-летний и 60-летний местные жители при помощи гвоздодера проникли в дом знакомых лиц, являющихся инвалидами, где стали обыскивать помещения с целью обнаружения денег, имущества и продуктов питания. В этот момент проснулся мужчина. 49-летний обвиняемый избил его гвоздодером, руками и ногами. От полученных травм мужчина умер.

После это обвиняемые похитили несколько пачек сигарет, бутылку подсолнечного масла, четыре банки компота и иное имущество на общую сумму 1 тыс. 863 рубля.