11 Августа 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: www.independent.ie

Киев не оценил миротворческие усилия Папы Римского Франциска

Киев не оценил усилия Папы Римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта. В то же время украинские власти готовы к переговорам с понтификом как посредником и миротворцем.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит "ничего особенного" в процессе, который пытается вести Ватикан. "Но приглашение Папе Римскому Франциску посетить Украину остается в силе", - сказал Кулеба в интервью испанскому изданию El Mundo.

Активная публичная фаза ватиканской дипломатии завершилась в июне, когда спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи в Москве обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым возможность проведения переговоров [между Москвой и Киевом] без остановки боевых действий.

"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", - комментировал в июне встречу председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, знакомый с ходом переговоров.

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, прибыл в Москву 27 июня. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Ранее источники в Русской православной церкви сообщали, что возможна встреча Дзуппи с Патриархом Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом.

6 июня спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи, обсуждалась так называемая "украинская формула мира".

Теги: киев, переговоры, папа римский, ватикан


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