86% россиян ежедневно пользуются соцсетями или мессенджерами

86% россиян практически ежедневно пользуются хотя бы одной социальной сетью или мессенджером. Об этом сообщает ВЦИОМ по результатам июльского опроса.

Среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей близка к 100% (18-24 лет – 92%, 25-34 лет – 94%). При этом ежедневно читают книги 27% россиян, занимаются спортом 15%, то есть вовлеченность в сети намного опережает все другие формы увлечения, включая телевизор (50%) и пешие прогулки (48%).

Регулярные пользователи соцсетей и мессенджеров с коммуникационным функционалом (ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, Одноклассники и пр.) в среднем тратят на них 4,5 часа в день, причем среди молодежи 18-24 лет – более восьми часов в день. Они буквально живут в сети.

Новостные сообщества возглавляют рейтинг самых популярных подписок российских пользователей соцсетей (77%). Далее с большим отрывом идут образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества.

Ранее компания Mediascope представила результаты исследования поведения детей и подростков в интернете, согласно которым дети с младых лет целыми днями сидят в сети. Почти треть не хотят иметь семью и детей.