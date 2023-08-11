Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов

Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов. Ограничения введены с 9.40, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани.

Как пишет Mash, как минимум шести самолетам не разрешена посадка, еще у 16 — задержан взлет. Часть авиалайнеров кружит в небе, другая — собирается уходить в запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево.

Ранее сообщалось, что над московским аэропортом Внуково введен план "Ковер". По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки и летит в сторону Москвы.