11 Августа 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Югорчанам разрешили собирать грибы и ягоды

Губернатор Югры Наталья Комарова на сегодняшнем заседании правительства автономного округа дала поручение департаменту региональной безопасности подготовить нормативные документы для снятия запрета на посещение лесов, передает корреспондент Накануне.RU.

Запрет будет снят с 12 августа.

"Уважаемые югорчане. Важно. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности. Мы все друг на друга рассчитываем, мы все друг за друга отвечаем", - написала Комарова в своем telegram-канале.

Напомним, 28 апреля распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой в регионе был введен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Сегодня, 11 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на площади 5 га в Кондинском районе и 15 лесных пожаров на площади 2402,2 га, из которых восемь локализованы на площади 522,2 га.

В тушении пожаров задействованы более 240 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", главного управление МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Теги: посещение лесов, запррет, пожары


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