Reuters: Власти РФ не хотят национализировать "Яндекс", опасаясь "утечки мозгов"

Российские власти пока не могут решиться на национализацию "Яндекса", опасаясь серьезной "утечки IT-мозгов", при этом очевидно, что и ранее озвученные в СМИ варианты "сделки" по разделу крупнейшей в стране финтех-компании не идут в ход, вероятно, не устраивая стороны, пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с планами по продаже "Яндекса".

Ранее озвучивались версии, по которым компания разделялась бы на российскую и заграничную часть, причем последней бы принадлежали технологические разработки, а оставшаяся в России являлась бы самой прибыльной.

В "Яндексе" работает более 20 тыс. человек. После начала СВО многие сотрудники переехали за границу и работали удаленно. В какой-то момент компания даже начала создавать "хабы" в странах, куда перебралось большое количество российских айтишников, например, в Сербии.

Источники считают, что в компании, где таланты и компетенции персонала имеют решающее значение для сохранения лидирующих позиций предприятия, "враждебное поглощение государством" может спровоцировать отток кадров.