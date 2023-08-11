В мэрии пообещали до 17 августа рассмотреть все обращения по проекту правил застройки Челябинска

В Челябинске комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рассмотрит обращение жителей до 17 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

После этого разработчику проекта выдадут рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту новых правил застройки города будет опубликовано до 18 августа.

Добавим, что всего по проекту правил застройки поступило порядка 1 тыс. 150 обращений от физических и юридических лиц с предложениями и замечаниями.

Напомним, в Челябинске 10 августа прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города. Часть горожан выступила против новых правил.