11 Августа 2023
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Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Верховный суд: Электронная почта не принадлежит к персональным данным

Верховный суд РФ отказался признать персональными данными человека адрес электронной почты. Об этом говорится в определении суда, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
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Верховный суд не поддержал позицию Роскомнадзора, который требовал признать неправомерной обработку персональных данных страховой компанией на своем сайте, где требовалось указать в заявке на оформление полиса электронную почту и телефон.

Страховая компания отстояла свою позицию в трех судебных инстанциях, и Роскомнадзор обратился в Верховный суд РФ. Но суд отметил, что персональные данные − это любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту персональных данных). Однако заявка не содержала полей, предусматривающих указание данных, позволяющих определить (идентифицировать) конкретное физическое лицо. Форма не подразумевала предоставления полных фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, номера паспорта, ИНН, СНИЛС.

Что касается привязки номера телефона к паспорту, то суд подчеркнул, что могут быть указаны номер телефона и адрес электронной почты, принадлежащие юридическому или физическому лицу, не являющемуся заполнителем формы. Поэтому доподлинно установить это невозможно. Номер телефона может быть передан новому абоненту, а адрес почты - удален и точно такой же зарегистрирован другим человеком, решил суд.

Ранее сообщалось, что в России за два года количество утечек персональных данных пользователей увеличилось почти в 40 раз. Если в 2021 году таких случаев было четыре, то за первые семь месяцев текущего года их было свыше 150, сообщил Роскомнадзор.

Теги: персональные данные, электронная почта


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