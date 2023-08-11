11 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Россия призвала Японию "не нагнетать" обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Японию отказаться от мероприятий, которые могут привести к усложнению обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так Захарова высказалась сегодня, в 85-ую годовщину событий у озера Хасан.

"Вспоминая эту памятную дату, еще раз адресуем Токио настоятельный призыв отказаться от военных приготовлений, грозящих сломом архитектуры безопасности и стратегической стабильности в АТР", - цитирует Захзарову портал МИД.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о подготовке Японии к войне с Советским союзом. Как оказалось, подготовка к ней шла с 1938 г. Среди архивных материалов – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 г., который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведённый в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".

Ямаду тогда назначили командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной Армии.

Теги: Мария Захарова, МИД России, Япония, АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион


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