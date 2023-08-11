11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Пожар произошел на электроподстанции в Калужской области из-за удара молнии

Попадание молнии стало предварительной причиной пожара на электрической подстанции в селе Росва Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, на данный момент возгорание на подстанции ликвидировано. Шапша уточнил, что выведены из строя два трансформатора.

Пожар на электроподстанции начался сегодня утром. В результате подключенные к ней населенные пункты остались без электричества. Местные СМИ пишут, что начало пожара сопровождалось взрывом.

10 августа Шапша сообщил о сбитом над регионом беспилотнике. Это уже девятый беспилотник, сбитый над Калужской областью с начала августа.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сбитый над соседним регионом дрон направлялся в сторону столицы.

Теги: электроподстанция, калужская область, шапша


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