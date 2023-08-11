Родителям могут дать право блокировать введение школьной формы

Депутаты фракции "Новые люди" внесли законопроект о том, чтобы родители школьников могли блокировать введение обязательной формы в образовательной организации.

Действующее законодательство предоставляет право образовательным организациям устанавливать требования к одежде обучающихся с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации. Однако по факту никто ни с кем не советуется, и "для части родителей такое решение может привести к финансовым проблемам", отмечают авторы. Даже если большинство родителей против, то они никак не могут этому воспрепятствовать.

Законопроект предлагается установить, что школы вправе вводить обязательные требования к школьной форме обучающихся, только если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за соответствующее решение.

По данным Superjob, введение единой школьной формы для всех школ страны поддерживают 42% родителей. Еще 18% за то, чтобы у каждой школы была своя форма. 29% считают, что в школе форма не нужна.