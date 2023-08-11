С мэрии челябинского города взыскали компенсацию морального вреда в пользу подростка, покусанного собакой

Управление ЖКХ администрации Троицка в Челябинской области обязали выплатить компенсацию морального вреда подростку, которого покусала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

10 марта в поселке ГРЭС бродячая собака укусила 14-летнего мальчика, когда он шел в школу. В результате ему были причинены телесные повреждения, физические и нравственные страдания.

Суд взыскал с управления ЖКХ в пользу мальчика 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.