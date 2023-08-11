11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Арбитражный суд запретил продавать дом бывшего депутата заксобрания Прикамья

Арбитражный суд Пермского края в рамках иска о банкротстве экс-депутата заксобрания и бывшего директора "Машиностроительного завода им. Дзержинского" Егора Заворохина принял обеспечительные меры — запретил проводить торги по продаже загородного дома и участка, сообщает "Ъ-Прикамье".

С ходатайством выступил шурин Заворохина Сергей Федорец - именно он подал иск о банкротстве экс-депутата.

Торги проводит компания "Регион". На продажу выставлен дом с мансардой в деревне Замалая Оханского округа площадью 68 кв. м и участок под ним площадью 3,2 тыс. кв. м.. Стоимость лота составляет 1,4 млн руб. Торги намечены на 14 августа.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода.

Иск о признании господина Заворохина банкротом поступил в суд весной 2023 года.

Теги: Арбитражный суд Пермского края, Егор Заворохин, торги


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