11 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в России до 36 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов.

В интервью "Ленте.ру" парламентарий заявила, что подобная продолжительность рабочей недели вполне соответствует возможностям российского рынка труда.

"Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — отметила депутат.

По ее мнению, добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или общего уменьшения рабочих часов в день.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.

Теги: Бессараб, рабочая неделя, Госдума


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