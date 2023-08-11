Медведев: киевский режим перешел в стадию посмертного гниения

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев откликнулся на то, что "просвещенный мир в очередной раз вздрогнул", узнав о "выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", как бывший президент РФ называет Украину.

Медведев считает, что камикадзе в горящих западных танках не увидят ничего, кроме смерти, однако это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС.

"Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара"", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру, которого не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

"Поэтому мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно", - считает Медведев.