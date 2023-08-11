Стоимость путевок в Турцию побила исторический максимум

Стоимость путевок в Турцию в июле этого года побила исторический рекорд и составила в среднем 83,4 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство наблюдает стоимость путевок в Турцию с 2001 года. тогда съездить в отпуск в эту страну стоило в среднем 11 тыс. руб. С тех пор стоимость путевки неизменно повышалась, в январе 2023 года (не сезон) путевка стоила уже 52,1 тыс. руб., передает РИА Новости.

Слабый курс рубля способствует рекордам и по другим направлениям: Белоруссии, Азербайджану, Армении, Грузии, странам Средней Азии.

С другой стороны, Турция и сама в этом году в немалой степени поспособствовала росту цен. Россияне такой ход не оценили, в итоге турпоток значительно согласился. В какой-то момент турецкая туротрасль заметила этот свой промах и начала снижать цены, но было уже поздно – к августу ситуация значительно не изменилась.

В этом сезоне Турция впервые вошла в топ самых дорогих иностранных направлений для отдыха россиян. В Ассоциации туроператоров России посчитали, что средний чек за отдых на две персоны на две недели составит183 тыс. руб., это чуть выше, чем в расчетах Росстата.

Топ самых дорогих направлений возглавляют Мальдивы – почти 400 тыс. в среднем придется отдать паре россиян, желающих отдохнуть в этой стране 10 дней. На втором месте Куба с 238 тыс. – тут виноват дорогой перелет. На третьем месте Шри-Ланка – 213 тыс. руб. за отдых на двоих.

Примечательно, что Турция все равно занимает первое место по массовости выездного туризма среди россиян.