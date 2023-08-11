11 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Alex Brandon

Байден считает Китай бомбой замедленного действия

Президент США Джо Байден, оценивая Китай в контексте экономических проблем, назвал эту страну "бомбой замедленного действия".
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"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки", - цитирует "Ъ" Байдена.

Напомним, в июне МИД Китая выразил "острое недовольство и решительный протест" из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Напомним, сразу после переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена Байден выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР, назвав его "диктатором".

Теги: Джо Байден, Китай, США


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