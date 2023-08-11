На трассе М-5 в Челябинской области пройдут проверки из-за роста количества ДТП

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, проверки будут проводиться на трассе М-5 на предмет применения ремней безопасности, особое внимание уделят правилам перевозки юных пассажиров.

ДТП происходят из-за неправильного выбора скорости, выезда на полосу встречного движения и сопутствующей причиной является игнорирование использования ремней безопасности.

В Челябинской области ГИБДД проведет тотальные проверки из-за увеличения интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М-5 и роста числа ДТП.



