Владимирская область готовится к участию в Международной выставке-форуме «Россия»

4 ноября в Москве, на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), откроется Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров. Дополнительно возводятся временные павильоны. Они расположатся перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.

Свои экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» представят все регионы нашей страны, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, зарубежные представители и общественные организации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, регион активно готовится к участию в самом масштабном мероприятии года. В частности, выставочные экспозиции области развернутся в павильоне №75 и на уличном пространстве, готовится деловая программа на площадках по направлениям, а также Дни региона, культурно-развлекательные и деловые мероприятия, гастрономический фестиваль и ярмарка.

Среди павильонов ВДНХ, задействованных участниками Международной выставки- форума «Россия», – Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры.