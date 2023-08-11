Шатов приостановил контракт с "Уралом" и будет учиться на тренера

Полузащитник ФК "Урал" и экс-игрок сборной России Олег Шатов будет учиться на тренера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Как пояснили в клубе, из-за этого футболист приостановил контракт с "Уралом". Договор истек в прошлом сезоне, но, вероятно, был продлен. Официально клуб об этом не объявлял.

"Поскольку хроническая травма пока не позволяет игроку вернуться на поле, он решил потратить высвободившееся время на образование", - отметили в уральской команде.

Напомним, ранее "Урал" заявил Шатова на новый сезон Российской Премьер-лиги.