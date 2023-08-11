11 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Двум офицерам армии России грозит срок - не предотвратили обстрел ВСУ

В Москве рассмотрят первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России, совершенное после начала специальной военной операции. Двух старших офицеров российской армии обвиняют в том, что они не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области.
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В результате взрывов погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной военной техники, пишет "Ъ". Из-за определенной секретности дела разбирательство, скорее всего, пройдет в закрытом режиме, а публичным станет оглашение резолютивной части судебного решения.

Напомним, расследование началось весной 2022 г. из-за ракетного обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) военных в Белгородской области. Нападение врага, решили следователи, произошло из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. В результате атаки погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб. Из-за этого военные следователи впервые в современной истории применили вторую часть статьи 340 УК РФ, предусматривающую до десяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что единственным обвиняемым стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны. Фигурант уголовного дела, по версии следствия, не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения. Сам офицер вину не признает.

Теги: Офицер, армия, нападение, ВСУ


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Ранее 31.03.2023 08:13 Мск В России возбуждено первое дело о непредотвращенном нападении Украины на РФ

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