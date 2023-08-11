Минздрав: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб, сообщил Минздрав РФ.

По данным ведомства, 15 человек находятся в больницах, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь из них уже покинули стационары.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва найдены 48 фрагментов тел, которые, вероятно, принадлежат 10 людям.

9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.