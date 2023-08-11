11 Августа 2023
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Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области стартовал СУП

В Тюмени стартовал XI международный бизнес-форум "Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Открыл форум бизнес-завтрак "Роль бизнес-сообществ в развитии страны". Гостей события поприветствовал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Отдельно приветствую тех, кто приехал к нам впервые. Уверен, что вы станете постоянными участниками нашего мероприятия и членами нашего бизнес-сообщества. По большому счету - бизнес сообщество - это не только те, кто структурированы и формализированы. Могут быть неформальные и неформализованные бизнес-сообщества. Не менее сильные и не менее значимые с точки зрения экономики и инвестиционного развития. Но сегодня поговорим о формально существующих объединениях предпринимателей. Для нас, Тюменской области, наличие сильных, активных и многочисленных бизнес-сообществ не одно десятилетие является одним из ключевых элементов формирования нашего инвестиционного климата", - обратился глава региона к предпринимателям.

В Тюмени стартовал XI международный бизнес-форум "Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Участники "СУПа", который проходит с 11 по 13 августа в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства", обсудят развитие предпринимательских сообществ. Всего ожидается выступление 140 спикеров на 27 площадках.

Тюменцы могут участвовать в бесплатных семинарах, мастер-классах, спортивных мероприятиях.

Теги: СУП, Александр Моор, бизнес-завтрак


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