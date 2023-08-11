В честь погибшего уральского военкора Ростислава Журавлева назовут школу в Мелитополе

В Мелитополе назовут школу в честь погибшего на территории Запорожской области уральского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Выполняя свой профессиональный долг погиб журналист Ростислав Журавлев. Он тоже для нас Герой. И после ***** мы обязательно его именем назовем школу как минимум", - приводит слова Балицкого РИА Новости.

Ростислав погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме.

В ЮНЕСКО призывали расследовать обстоятельства гибели Журавлева. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.