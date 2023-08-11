11 Августа 2023
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Фото: roscosmos.ru

Обломки ракеты, выведшей в космос аппарат "Луна-25", упали в Хабаровском крае

Обломки ракеты-носителя, которая вывела накануне в космос исследовательский аппарат "Луна-25", упали в Верхнебуреинского района Хабаровского края. Ранее власти проводили в этом районе эвакуацию.

"Ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены. Жители пос. Шахтинский, а это 18 человек, были эвакуированы за час до старта, а в 10-30 возвращены в дома", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он добавил, что к месту падения обломков вылетит группа экологов, они отберут пробы для лабораторных исследований.

Губернатор ничего не сообщил о том, могут ли обломки представлять химическую или радиационную угрозу.

"Луна-25" – первый в истории постсоветской России проект лунной программы. Аппарат, отправленный с космодрома "Восточный", должен приземлиться в сложных условиях в районе южного полюса Луны.

Теги: луна-25, обломки, ракета-носитель


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