В Челябинске прокуратура проверяет МУП "ЧКТС" из-за отключения горячей воды

В Челябинске прокуратура проводит проверку из-за отключения горячей воды в ряде многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отключение горячего водоснабжение произошло из-за непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП "ЧКТС". Прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, и подготовку города к прохождению отопительного периода.

Напомним, в Челябинске порядка 60 многоквартирных домов оставались без горячей воды после четвертого этапа опрессовок из-за проведения ремонтных работ. Кроме того, порядка 200 домов были без горячей воды из-за аварийных работ на тепловых сетях.