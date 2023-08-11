Уральские строители показали свой класс на всю Россию

11 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Уральские строители показали свой класс на всю Россию

Строители с Урала показали класс на всю Россию в финале конкурса профессионального мастерства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На торжественном открытии финала национального конкурса профмастерства "Строймастер-2023" в городе Королев Московской области флаг Свердловской области вынес строитель "Атомстройкомплекса" – штукатур Евгений Коркин. Всего от УрФО в завершающем туре выступали четверо строителей, показавших лучшие результаты среди 700 участников на региональном этапе конкурса. Впервые помимо основных номинаций в соревнованиях ввели категорию "Студенческая лига".

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в зале собрались лучшие мастера-строители России. Вы – элита строительной отрасли, поэтому на вас лежит ответственная задача не только развивать свой опыт, но и передавать его молодым коллегам", - обратился к конкурсантам первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.

Строительство домов в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Эксперты отметили высокий уровень подготовки уральских строителей. Возможность отточить свои навыки дают региональные соревнования профмастерства, а также качественная внутрикорпоративная подготовка. Так, в компании "Атомстройкомплекс" только за последние три года во внутреннем конкурсе профмастерства приняли участие около 350 сотрудников. Благодаря этому опыту строители компании каждый год занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, таких как "Славим человека труда" и "Строймастер".

Хорошая профессиональная подготовка строителей обеспечивает высокое качество возводимым компанией объектам. Ежегодно проекты "Атомстройкомплекса" получают высокие отраслевые награды, например, дипломы федеральной премии Urban Awards и международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.

Теги: строители, конкурс, Урал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети