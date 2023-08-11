В России за 12 миллионов создадут макропрогноз развития Союзного государства

Минэкономразвития разместило на портале госзакупок контракт на научно-исследовательскую работу. Тема – "Разработка порядка формирования и базовых параметров прогноза социально-экономического развития Союзного государства".

Победителем стал Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Сумма контракта составит 12 млн руб., пишет РБК. О разработке такого макропрогноза Россия и Белоруссия договорились с 2022 г.

Контракт предполагает не только разработку методики составления такого прогноза, но и апробацию выработанных подходов на практике. Институт должен представить базовые показатели к концу октября 2024 г.

Напомним, в 2022 г. стало известно, что Минск и Москва строят союз суверенных государств, к которому в будущем могут захотеть подключиться другие республики бывшего СССР, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Союзное государство строится "на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия".

"К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", - сказал он.