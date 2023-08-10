Четверо, считавшиеся пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде, нашлись

Четыре человека, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде, нашлись живыми и здоровыми. Об этом сообщает 112.

Напомним, пропавшими, по данным администрации города, считались 12 человек.

Оказалось, что двое из этого списка находились в гостях и ещё двое были у себя дома.

Теперь в списке 8 человек.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва найдены 48 фрагментов тел, которые, вероятно, принадлежат 10 людям.

9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ. Пострадали 56 человек, одна женщина скончалась.