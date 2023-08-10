17 тысяч человек вакцинированы от инфекций после прорыва Каховской ГЭС. Вода все еще грязная

В зоне подтопления после прорыва дамбы Каховской ГЭС вакцинированы 17 тысяч человек, в ряде территорий по-прежнему запрещено пить воду из-под крана.

По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону подтопления поставляется чистая питьевая вода, завезено более тысячи тонн.

Специалисты продолжают проверять воду из скважин на территории зоны ЧС. За все время из 683 проб 281 показала несоответствие нормативам по санитарно-химическим показателям. Продолжается гиперхлорирование таких сетей.

Все еще частично затоплены три населенных пункта, сообщает ТАСС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Это привело к полному затоплению Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона.Были затоплены тысячи жилых домов, 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Из водохранилища питаются водой несколько крупных городов, также из него поступала вода в Северо-Крымский канал. В июле сообщалось, что число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 158. Погибли 57 человек.