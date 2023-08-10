48 фрагментов тел найдено на месте взрыва в Сергиевом Посаде

48 фрагментов тел найдено на месте взрыва в Сергиевом Посаде.

Об этом сообщает Baza, уточняя, что фрагменты, вероятно, принадлежат 10 людям. Напомним, 12 человек считаются пропавшими после взрыва.

9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ. Пострадали 56 человек, одна женщина скончалась.