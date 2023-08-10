Завтра монахов могут выгнать из Киево-Печерской лавры с помощью пожарных шлангов

Суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Уже завтра вход в лавру для посетителей будет закрыт.

Решение принял хозяйственный суд Киева, сообщает РБК.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения суд подтвердил накануне.

С момента расторжения договора монахам не раз поступали требования о выселении, в том числе звучали угрозы добиться этого через суд. Условием, по которому они могли бы остаться в лавре, власти называли переход в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ, ее РПЦ и УПЦ считают раскольнической).

Brief сообщает со ссылкой на и.о. директора государственного национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, что монахов и верующих с территории монастыря, возможно, начнут разгонять водой из пожарного шланга.