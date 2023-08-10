Нигерские мятежники пригрозили убить президента

Президента Нигера Мохамеда Базума убьют мятежники, если в страну будут введены иностранные войска.Об этом они предупредили замглавы американского Госдепа Викторию Нуланд.

РИА Новости напоминает, что Нуланд посетила Нигер на этой неделе.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников. Президент и министры все еще удерживаются военными.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации. В воскресенье срок ультиматума истек.

Нуланд провела переговоры с мятежниками. Помимо прочего обсуждалось возможное приглашение в страну ЧВК "Вагнер", поскольку свергнутый президент Базум заявлял, что военные хотят привлечь людей из ЧВК для возможного противостояния как внутри страны, так и против интервентов. Успехов Нуланд в этих переговорах не достигла. Мятежники не приняли предложения США о "восстановлении демократического порядка". Также дипломатка не получила возможность переговорить с Базумом.

Нигер является одним из крупнейших поставщиков урана для европейских атомных электростанций. В 2021 году доля этой страны в импорте топлива для европейских АЭС составила почти 25%. Нигер поставляет до 35% урана для французских атомных реакторов, французские компании ведут разработки на трех основных нигерийских урановых рудниках с 70-х годов XX века.