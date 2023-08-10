Большая часть тиража новых учебников истории России уже отпечатана

Семь комбинатов в разных регионах России загружены работой над выпуском в свет нового учебника истории России, в который редакторы ввели раздел об СВО. Тираж почти отпечатан, сообщает Коммерсант. Всего учебники издательства "Просвещение" печатают 10 комбинатов.

В издательстве сообщили, что большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что первую партию учебников получит Сахалин, а к 1 сентября новым пособием будут укомплектованы все школы.

Как сообщалось ранее, новые школьные учебники по истории для старшеклассников, в которые добавят раздел о спецоперации, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября.

Автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–2008 гг., а ныне – советник ректора МПГУ Евгений Спицын полагает, что новый школьный учебник по истории написан не с позиций научности. Более подробно узнать его мнение об учебнике можно здесь.