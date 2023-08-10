Более тысячи обращений. Мэрия Челябинска пообещала учесть замечания жителей по новым правилам застройки города

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города. Из-за высокой активности жителей города было принято решение проводить их в киноцентре имени Пушкина. Однако даже там не всем желающим хватило мест в зале, для них на первом этаже была организована видеотрансляция, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая публичные слушания спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт подчеркнул, что сегодня не принимается окончательное решение по проекту правил землепользования и застройки города. "Большое количество предложений поступило в письменном виде. Все это будет учтено и отражено в итоговом документе. Только после этого документ будет внесен в городскую думу", - отметил он.

По словам спикера гордумы, новые правила застройки не станут "основой для принятия сиюминутных решений". "Это некий общественный договор между владельцами земельных участков и того видения развития города, которое закреплено в стратегии развития города и генеральном плане. В этом плане все волнения по поводу того, что где-то какой-то участок будет использован без учета вашего мнения, это все несправедливо", - заявил он.

По словам исполняющей обязанности главного архитектора города Ольги Никитиной, правила землепользования и застройки – это зонирование, внутри которого можно увидеть набор того, что можно размещать внутри территориальных зон на земельных участках. Представитель компании-разработчика "Джи Динамика" Сергей Комаристый, отметил, что одной из самых главных особенностей правил землепользования стало внедрение обязательного коэффициента озеленения земельных участков. "Сегодня обеспеченность только на территориях общего пользования озеленение составляет 5,34 кв.м. на человека. Если мы будет соблюдать все требования, предусмотренные в правилах землепользования, при застройке новых территорий и реконструкции существующих, мы получим более 15 кв.м. на человека. Это те показатели, которые достижимы с правилами землепользования", - сообщил он.

В новых правилах застройки появилось историческое ядро. При этом, как заявила заместитель председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Наталья Рыбакова, у них есть ряд технических замечаний.

"Не учтены некоторые объекты, некоторые зоны охраны. Немаловажным фактором еще является то, чтобы на карте и на схеме зон с особыми условиями, нанесли границы территории объектов культурного наследия, так как эти территории являются землями, ограниченными в обороте. Прошу эти замечания учесть. И выявлены небольшие разночтения с генеральным планом в части границ исторического ядра, есть замечания по этажности", - подчеркнула она.

Документ поддержали застройщики. Директор строительной компании "Голос.Девелопмент" Сергей Пахомов сообщил, что теперь изменить категорию земельного участка можно будет только через публичные слушания. Раньше это можно было сделать в одностороннем порядке.

"Это рождает инструмент общественного контроля. И как раз эти скандалы, когда на месте каких-то соцобъектов появляются не соцобъекты, они здесь не могут втихую быть проведены", - подчеркнул он.

Кроме того, новые правила, по словам Пахомова, нормируют категории озеленения. "Определенный процент должен приходиться на деревья, потому что раньше мы могли травой засадить, и в принципе тоже неплохо. Это глобальный шаг вперед, и он сильно поднимет качество новых проектов в городе", - добавил он.

Часть горожан выступила против новых правил. Надежда Вертяховская потребовала внести в протокол публичных слушаний предложение отклонить проект, отправить его на доработку с учетом замечаний жителей, и только после этого провести повторные слушания.

"К сожалению, градостроительная документация в настоящее время не согласовывается с управлением Роспотребнадзора. Нам сегодня сказали, что главная задача – проживание наше в благоприятных условиях. Эти правила застройки не учитывают розу ветров по городу, не учитывают особые условия использования территорий, не учитывают сложившуюся застройку. Город Челябинск – промышленная яма, поэтому высотная застройка, которой сейчас окрашена вся карта, приведет к ухудшению экологической ситуации в городе", - заявила она.

Депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина хотела выступить с докладом по вопросу застройки в районе Челябинского городского бора, но ей отказали.

"Мы выслушали красивые оды тому, что зонирование все учтет, все будет красиво в городе, и он будет развиваться. Но все зонирование в городе подразумевает зону развития и зону стабилизации. Возьму тот участок, который меня интересует, вокруг городского бора и рядом с ним. Как у вас леса попали в зону развития, и зона многоэтажной застройки легла на весь квартал. На каком основании вы включаете леса в зоны развития?", - обратилась она к чиновникам.

Заместитель главы Челябинска по имущественным вопросам Надежда Рыльская заявила, что участок, о котором говорит депутат, никогда, по документам, не был лесом. "Не все, что покрыто зелеными насаждениями, является лесом. Есть зоны парков, есть зоны скверов, есть категории федеральных лесов, есть категории лесов городского значения, есть особые охраняемые природные территории. То, на что вы ссылаетесь, никогда, по документам, которые есть в администрации, лесом не являлось, в зону охранную бора не входило. Не все, что зеленое, это зона с особыми условиями использования", - подчеркнула замглавы.

Житель города Павел высказал обеспокоенность за судьбу стадиона "Инга". Он опасается, что из-за городской застройки могут вырубить деревья вокруг стадиона. "А детям тренироваться в условиях многоэтажных домов и вырубленных деревьях, это не хорошо. Может ли государство успокоить жителей и не трогать стадион", - обратился он.

Андрей Шмидт пообещал взять это вопрос на контроль. В свою очередь Ольга Никитина сообщила, что комиссией предложено уточнить зонирование и назначить специализированные зоны исходя из существующего землепользования.

Жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов. И теперь жители опасаются застройки своих территорий. Представители городской мэрии заявили, что по этому вопросу уже проведены консультации. Изменить функциональные зоны можно только при корректировки генерального плана. В настоящий момент уже заключен контракт на его корректировку. Жителям пообещали, что учтут их замечания.

По итогам слушания признали состоявшимися. Вопрос будет направлен на градостроительную комиссию для выработки рекомендаций и последующих решений. В администрации города сообщили, что за время проведения публичных слушаний поступило более 1 тыс. обращений. Они будут рассмотрены и внесены в итоговый проект, который будет направлен на рассмотрение главе города Наталье Котовой, а после этого депутатам городской думы на утверждение.