10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

56% россиян до санкций жили так же, как сейчас

Больше половины россиян не заметили изменений из-за введенных со стороны западных стран масштабных экономических санкций. Такими результатами опроса поделился Фонд "Общественное мнение".

Согласно этим сведениям, 56% опрошенных сейчас имеют тот же достаток и ведут тот же образ жизни, что и до начала СВО, ставшей причиной серьезных санкционных решений. 25% ощутили незначительное влияние санкций. 14% заявили, что санкции сильно влияют на них лично и на их образ жизни.

Говоря о влиянии санкций на условия жизни, россияне отметили рост цен (18%), дефицит товаров, услуг, уход из России иностранных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%). Так же россияне назвали такие триггеры, как "тревожность, страх", "снижение уровня жизни", "закрытый доступ к интернет-ресурсам", "проблемы с работой, бизнесом", "безработица", "смерть близких, молодежи на СВО".

Теги: опрос, фом, санкции


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