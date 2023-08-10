10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

За прошлый месяц из МВД России уволилось 5 тысяч сотрудников – Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о "критическом" дефиците кадров в его ведомстве.

"Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. <…> И следователей не хватает", — цитирует Колокольцева РИА Новости.

В этом году по указу президента увеличилась на 27 тыс. человек штатная численность органов внутренних дел – теперь их в идеале должно быть 922 тысячи.

Теги: владимир колокольцев, дефицит, кадры, мвд


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