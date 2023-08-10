"АвтоВАЗ" собирается поднять цены на "дорогие и менее массовые" модели

"АвтоВАЗ" может "минимально скорректировать цены" на "более дорогие и менее массовые" модификации своего модельного ряда. При этом компания не собирается поднимать цены на "наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей".

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с 20 августа производитель поднимет цены на свою продукцию.

"Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - цитирует РИА Новости представителя "АвтоВАЗа".

Производитель отрицает, что изменение цен связано с индексацией утилизационного сбора.

По информации канала, у "АвтоВАЗа" снова возник дефицит импортных комплектующих, без которых машины нельзя поставлять на рынок. И, якобы, повышение цен приведет к корректировке спроса, за это время планируется стабилизировать поставки комплектующих и пополнить дилерские центры.