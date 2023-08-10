10 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Белый дом: Осенью Украине будет все сложнее продолжать контрнаступление

США дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.

Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - приводит слова Кирби РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ активизировали боевые действия, основные из них были сконцентрированы на запорожском направлении. "Пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха", - сказал президент России.

Как заявил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, ВСУ в ходе своего контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны российских сил.

Теги: кирби, украина, контрнаступление


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